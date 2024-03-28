Başkan Pekmezci, Tuzcuzade Mahallesi\'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle buluşmalarına hız kesmeden devam ederken, Başkan Pekmezci'nin bugünkü durağı Tuzcuzade Mahallesi oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Pekmezci'yi Tuzcuzade mahalle sakinleri mahalle girişinde meşalelerle, "Bayburt'un abisi, büyük Başkan Hükmü Başkan" sloganlarıyla karşıladı.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini şeffaf bir şekilde mahalle sakinlerine anlatıyor. Teravih namazı sonrası mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Pekmezci'nin mahalle buluşmaları programı ise, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Mahalle buluşmaları programına Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi'nde başlayan Başkan Pekmezci'nin programı Esentepe ve Zahit Mahalleleriyle devam etti. Bugün ise Tuzcuzade Mahalle odasında vatandaşlarla buluşan Başkan Pekmezci'ye mahalle sakinleri sevgi gösterisinde bulundular.
Mahalle odalarında 5 yıllık görev süresini değerlendiren Başkan Pekmezci, yapımı tamamlanan projelerinden bahsettiği esnada Tuzcuzade mahalle sakinleri Pekmezci'ye alkışlarla destek verdiler. Açıklamalarının sonuna gelen Başkan Pekmezci, aynı zamanda vatandaşların taleplerini de not alarak, yeniden göreve gelmesi halinde hemşehrilerinin sorunlarını çözüme kavuşturacağının sözünü verdi.
Başkan Pekmezci'nin sunumu sonrası soru-cevap bölümüne geçildi. Bayburtlu vatandaşlar Başkan Pekmezci'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, merak ettikleri soruları yönelttiler. Vatandaşların sorularını tek tek cevaplayan Başkan Pekmezci, talep ve istekleri sabırla dinledi.
Vatandaşların yoğun katılımı ve ilgisiyle yaklaşık bir saat süren toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl eski Başkanı Bekir Kasap, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, İl Genel Meclisi Üyeleri, muhtarlar, muhtar adayları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Başkan Pekmezci, Tuzcuzade Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
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