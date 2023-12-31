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Başkan Pekmezci, Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Başkan Pekmezci, Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 2023 yılında gerçekleştirilen projelerin mutluluğunu paylaştı ve 2024 yılında da başarılı adımlar atacaklarını belirtti. Başkan Pekmezci, yeni yılın ülke, Bayburt ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Pekmezci, Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
31.12.2023 - 11:52,
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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Pekmezci, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hizmetlerle dolu 2023 yılını geride bırakırken, şehrimiz adına birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

İnşallah 2024 yılında da bu başarılı çizgimizi sürdürecek ve şehrimizi modern bir kente dönüştürecek başarılı adımları hep birlikte atacağız. Şehrimizi kalkındıracak birçok projeyi hayata geçirerek Bayburt'u hep birlikte hak ettiği yere adım adım taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik eder, 2024 yılının ülkemiz, Bayburt'umuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim." - BAYBURT

Kaynak: İHA
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