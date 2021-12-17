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Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle birlikte saf tuttu - Son Dakika

Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle birlikte saf tuttu

17.12.2021 12:43
Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle birlikte saf tuttu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle Hatice Hatun Külliyesi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle Hatice Hatun Külliyesi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi, Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir proje olarak inşa ettiği Hatice Hatun Mahalle Külliyesi'nde Konya İl ve Selçuklu İlçe Müftülüğü iş birliğinde, Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle sabah namazı programı düzenledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Selçuklu Belediye Başkan Ahmet Pekyatırmacı namaz sonrasında öğrencilerle hasbihal etti.

Programa, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra Konya İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

"Külliyemiz tüm hemşehrilerimizi kaynaştıran bir yapıya sahip"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Hatice Hatun Mahalle Külliyesi'nin Konya ve Türkiye'ye örnek olacak cami merkezli bir proje olarak hayata geçtiğini ve her yaştan insanın faydalanabildiği bir yapıda olduğuna vurgu yaptı. Başkan Pekyatırmacı, "İl ve ilçe müftülüğümüzle birlikte farklı organizasyonlar düzenliyoruz. Bugün de Hatice Hatun Camimizde öğrencilerimizle sabah namazında bir araya geldik ve onlarla hasbihal ettiğimiz çok güzel bir program oldu. Hatice Hatun Mahalle Külliyesi bizim için özel bir yer çünkü burada cami merkezli bir mahalle külliyesi var. Cami merkezinde 4-6 yaş kreşimiz, millet kıraathanemiz, hemen onun yan tarafında eğitim, seminer toplantı salonumuzla her yaş grubundan bütün hemşehrilerimizin faydalanabileceği alanlar var. Çocuklarımızın kreşten, öğrencilerimizin eğitim ve ders çalışma alanlarından, yaşlılarımızın rahatlıkla zaman geçirebilecekleri, hanım vatandaşlarımızın bir araya gelip eğitim, seminer faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri bir külliyeyi oluşturmuş olduk. Bugünkü etkinlik aslında külliyemizin bir meyvesi. Çünkü biz arzu ediyoruz ki burada günün bütün vakitlerinde her yaştan tüm hemşehrilerimiz bir arada olsunlar istiyoruz. Bu manada elhamdülillah Konyamızda birlik, beraberlik içerİsinde müftülüğümüzle, milli eğitim müdürlüğümüzle, belediyemizle birlikte programlar icra ediyoruz. Yine inşallah önümüzdeki günlerde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ben ümit ediyorum ki hem teravih namazlarında hem yine sabah namazı buluşmalarında gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte olacağız. Ben il müftümüze, ilçe müftümüze, ilçe milli eğitim müdürümüze, okul müdürümüze, çocuklarımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle birlikte saf tuttu
Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle birlikte saf tuttu
Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle birlikte saf tuttu
Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle birlikte saf tuttu
Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle birlikte saf tuttu

Ahmet Pekyatırmacı, Hisarcık, Selçuklu, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle birlikte saf tuttu - Son Dakika


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