Başkan Şadi Özdemir Nilüfer'in parklarını inceledi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Şadi Özdemir Nilüfer'in parklarını inceledi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'in parklarını gezdi. Mevcut parklardaki ihtiyaçları yerinde görüp, iyileştirme talimatı veren Başkan Özdemir, Nilüfer'de yapılacak yeni park alanlarını da inceledi.

25.07.2024 18:57
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Başkan Şadi Özdemir Nilüfer'in parklarını inceledi

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'in parklarını gezdi. Mevcut parklardaki ihtiyaçları yerinde görüp, iyileştirme talimatı veren Başkan Özdemir, Nilüfer'de yapılacak yeni park alanlarını da inceledi.

Yeşil alanları artırmak için çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, mevcut parkların iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçları da belirliyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş ve belediye çalışanları ile birlikte park ve bahçeleri gezerek, incelemelerde bulundu. Nilüfer'e kazandırılacak yeni parklarla ilgili proje ve çalışmaları yerinde gözlemleyen Başkan Şadi Özdemir, yoğun kullanım sonrasında revizyon ihtiyacı bulunan parklardaki eksiklerinin giderilmesi konusunda da gerekli birimlere talimatlar verdi.

İyileştirmeler yapılacak

Gün boyu süren çalışmaların ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer'de toplam 410 parkımız var. Buralarda neler yapabiliriz, halkımızın daha rahat nasıl kullanmasını sağlayabiliriz diye planlama yapıyoruz. Bakıma ihtiyacı olan parklarımız var. Yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanlarını daha da güzelleştirmeye çalışacağız. Hızlıca eksikleri tespit ederek, iyileştirmelerimizi yapacağız" dedi.

Projelerinin arasında deprem parkları olduğunu da hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, bu sayede deprem anında güvenli ve sürdürülebilir alanları oluşturmayı planladıklarını vurguladı.

Nilüferliler'in nefes alacağı alanların sayısını artırmak istediklerini de vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Yeşil alanlarımızın sayısını artırmak için planlamalarımızı yaptık. Park yapılması planlanan alanları tespit ediyoruz. Nilüfer'e yeni park alanları kazandıracağız. Elimizde 21 tane öncelikli yapılması gereken park listesi var. Bazı parkların ihalesini yakın zamanda yapacağız. En çok park ihtiyacı olan 30 Ağustos Zafer, Balkan ve Kızılcıklı mahallelerini ilk sıralara alacağız" diye konuştu.

Nilüfer'in parklarını halkın buluşma noktası haline getireceklerini bildiren Başkan Şadi Özdemir, "Vatandaşlarımızın Nilüfer'in parklarından daha çok keyif almalarını sağlayacağız. Özellikle akşamları rahatlıkla vakit geçirebilsinler diye çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, parklardaki incelemelerinin ardından Ürünlü'deki Kent Bostanları'nı da gezdi. Burada çalışanlarla da sohbet eden Başkan Özdemir, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Şadi Özdemir Nilüfer'in parklarını inceledi - Son Dakika

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