AK Parti Karabük'te Kongreye Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Karabük'te Kongreye Davet

AK Parti Karabük\'te Kongreye Davet

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

18.02.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

Saltoğlu, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, büyük kongre için gün saydıklarını belirtti.

"Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın özellikle altını çizmek istiyoruz" diyen Salt, "Şükürler olsun ki, gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini aktaran Salt, "Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır" şeklinde konuştu.

Salt, "Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye'mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi, uluslararası arenada ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu" dedi.

23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan kongrenin şimdiden hayırlı olmasını dileyen Salt, "Şimdi önümüzde, 8. Olağan Büyük Kongremiz var. 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan bu büyük kongremize, Karabük olarak güçlü bir katılım sağlayarak Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Bu süreçte bizlerle birlikte yol yürüyen tüm teşkilat mensuplarımıza, bizlere gönülden destek veren kıymetli Karabüklü hemşerilerimize, kongre süreçlerimizin her aşamasında yanımızda olan siz kıymetli basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerimiz hayırlı, yolumuz açık olsun" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, AK Parti, Pazar, Yerel, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Karabük'te Kongreye Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:53:16. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Karabük'te Kongreye Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.