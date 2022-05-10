Başkan Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katıldı

10.05.2022 12:55
Başkan Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katıldı

Sivil toplum kuruluşlarıyla her fırsatta bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katılarak, Tuncelili, Eskişehirli, Çorumlu ve Giresunlu vatandaşlarla buluştu, önemli mesajlar verdi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla her fırsatta bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katılarak, Tuncelili, Eskişehirli, Çorumlu ve Giresunlu vatandaşlarla buluştu, önemli mesajlar verdi. Başkan Sandal, "Sosyal demokrasi anlayışımızla her zaman yanınızdayız" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının baharı karşıladığı etkinliklerde, farklı şehir ve kültürlerden binlerce yurttaşla buluşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, birlik ve dayanışmanın önemine değindi. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliklerde tüm vatandaşlara karanfil dağıtan Başkan Sandal, Eskişehirli, Çorumlu, Giresunlu ve Tuncelili hemşehri dernekleri ile buluştu. Sandal, Türkiye'nin her köşesinden insanlarla Bayraklı'da uyum içinde yaşamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin davetinde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da, İzmir'de farklı memleketlerden, farklı kültürlerden vatandaşlarımızla bir arada, uyum içinde yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal demokrat anlayışın iktidarında bu ahengi daha da artıracağız. Hayatı yeniden kurgulayacaksak, yeni bir sayfa açacaksak geçmiş değil gelecekle ilgili şeyler söylemek lazım. Bu ülkeye demokrasiyi; duruşuyla, vicdanıyla, ahlakıyla getirebilecek tek lider Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yürüdüğü yolda kendisini yalnız bırakmamak ve sonuna kadar yanında durmak hepimizin asli görevidir. Genel başkanımızın dostlarına bir çağrısı var; 'ya bana katılın, ya önümden çekilin' diyor. Bütün gücümüz ve irademizle her zaman yanında olacağımıza söz veriyoruz" dedi. - İZMİR

Başkan Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katıldı
Başkan Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katıldı
Başkan Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katıldı
Başkan Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katıldı

YORUMLAR
500
İzmir'de 'Dünya Hareketlilik Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi İzmir'de 'Dünya Hareketlilik Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı Son dakika haberleri: Trafikte başörtülü kıza saldırı davasında hakim, olay yerinde keşif istedi Son dakika haberleri: Trafikte başörtülü kıza saldırı davasında hakim, olay yerinde keşif istedi

Serdar Sandal, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:44 AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Memur ve emeklinin alım gücünü artıracak düzenleme yolda
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:49 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 18:58:15. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement