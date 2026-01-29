Başkan Sandıkçı: "Çocuklarımıza doğa ve çevre bilinci kazandırıyoruz" - Son Dakika
Başkan Sandıkçı: "Çocuklarımıza doğa ve çevre bilinci kazandırıyoruz"

Başkan Sandıkçı: "Çocuklarımıza doğa ve çevre bilinci kazandırıyoruz"
29.01.2026 13:30  Güncelleme: 13:33
Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'yle sıfır atık ve çevre bilincini gelecek kuşaklara aktardıklarını, sıfır atık kültürünün daha yaygın bir hale gelmesine katkı sunduklarını belirtti.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'yle sıfır atık ve çevre bilincini gelecek kuşaklara aktardıklarını, sıfır atık kültürünün daha yaygın bir hale gelmesine katkı sunduklarını belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atıkta öncü projelerle ülke ekonomisine katkılar sunarken sıfır atık, doğa ve çevre bilincine sahip nesiller yetiştirdiklerini söyledi. Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde çocuklara ve gençlere yönelik sıfır atık, geri dönüşüm ve enerji verimliliği konularında uygulamalı eğitim programları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde düzenledikleri doğa, çevre ve sıfır atık temalı farkındalık etkinliklerine 7'den 70'e her yaştan vatandaşın ilgiyle katıldığını dile getirdi.

Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü ve Canik Orman Okulu projeleri dolayısıyla Türkiye'deki sıfır atık projelerini himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ödül aldıklarını ve kendisinin tebriklerini ilettiğini hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, sıfır atık kültürü kazanan, doğa ve çevre dostu nesiller yetiştirmek hedefiyle yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Canik'imizde çocuklarımıza ve gençlerimize sıfır atık kültürü kazandırıyor, doğaya ve çevreye karşı duyarlı nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Gençler öğreniyor, doğa ve çevre bilinci kazanıyor

Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde açık ve kapalı eğitim alanlarının yanı sıra geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımıyla oluşturdukları oyun alanlarının yer aldığını aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüzde çocuklarımızın ve gençlerimizin neşe dolu sesleri eşliğinde eğitim programlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Sıfır atık, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve kompost gübre üretimi konularında uygulamalı eğitim programlarıyla çocuklarımıza ve gençlerimize sıfır atık kültürü kazandırdığımız Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüzde, ayrıca geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımıyla oluşturduğumuz oyun alanları yer alıyor. Özellikle burada gerçekleştirdiğimiz eğitici ve eğlenceli aktivitelerle çocuklarımızın erken yaşlardan itibaren sıfır atık kültürü kazanmalarını sağlıyoruz. Canik'imizde çocuklarımıza ve gençlerimize sıfır atık, geri dönüşüm, doğa ve çevre bilinci kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizde sürdürdüğümüz ve her yaş grubuna hitap eden sıfır atık temalı yarışmalar ve farkındalık etkinlikleriyle sıfır atık kültürünün daha yaygın bir hale gelmesine vesile oluyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Yerel Yönetim, Samsun, Canik, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Sandıkçı: 'Çocuklarımıza doğa ve çevre bilinci kazandırıyoruz' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Sandıkçı: "Çocuklarımıza doğa ve çevre bilinci kazandırıyoruz" - Son Dakika
