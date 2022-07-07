Başkan Sandıkçı "Kardeşlik ve dayanışma ruhunun hakim olduğu bayramlar manevi iklimlerdir. Büyüklerimizle bir araya gelerek bayramlaşmak, onların hayır dualarını almak ve yüzlerindeki tebessüme ortak olmanın vermiş olduğu mutluluk tarif edilemez. Rabbim, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler nasip etsin" dedi.

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Samsun, Canik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başkan Sandıkçı, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı - Son Dakika

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