Başkan Savran'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
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Başkan Savran'dan esnaf ziyareti

27.06.2022 14:03
Başkan Savran'dan esnaf ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir yeni oto galericiler sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir yeni oto galericiler sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu yeni oto galericiler sitesinde bulunan esnaflarla bir araya geldi. Tek tek işyerlerinde ziyaret ettiği esnafların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, esnaflara Nevşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Esnaflar ile Nevşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği yeni projeler ve yatırımlar hakkında istişarelerde bulunan Savran, "Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı ile, altyapı, üst yapı, park, spor alanları, sosyal belediyecilik ve diğer tüm projelerimizle Nevşehir'e imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

Nevşehir'in özellikle altyapı probleminin çözümü için son iki yıl içerisinde ciddi bir yatırım gerçekleştirdiğini ve bu sayede şehrin büyük bir bölümünü sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturarak sıcak asfalt konusunda bir rekora imza attıklarını belirten Savran, "Şehrin birçok mahallesinde şu anda çalışmalarımız sürüyor. Elimizin değdiği noktaların adeta çehresini değiştiriyoruz. Sadece altyapı ve sıcak asfalt yatırımları ile kalmayıp mahallelerimize yeni parklar ve spor tesisleri kazandırıp yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Bununla birlikte çocuklarımız, gençler ve kadınlar için sürekli yeni projeler üretip bunları hayata geçiriyoruz. Nevşehir Belediyesi tüm birimleri ile bu şehre hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. İnşaallah vatandaşlarımızın, esnaflarımızın desteği ile birçok güzelliğe imza atacağız" diye konuştu. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Savran'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

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