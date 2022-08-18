Başkan Savran, esnafları ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Savran, esnafları ziyaret etti

18.08.2022 13:50
Başkan Savran, esnafları ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Yeni Sanayi Sitesi'nde ziyaret ettiği esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulunarak simit ikram etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Yeni Sanayi Sitesi'nde ziyaret ettiği esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulunarak simit ikram etti. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, esnaflara gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sabah erken saatlerde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. İşyerlerini yeni açan esnaflara hayırlı işler dileyen Savran, esnaflara ve müşterilere simit ikramında bulundu. Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte ziyaret ettiği işyerlerinde sanayi esnafları ile sohbet eden Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi. Esnaflara Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veren Savran, istişarelerde bulunduğu esnaflara desteklerinden dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Savran, esnafları ziyaret etti - Son Dakika

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