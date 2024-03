Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kadınların Hayata Etkin Katılımını Destekliyor

Yerel

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Kadınların hayatın her alanına etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, hayatın en başından, sonuna dek, sevginin, fedakarlığın ve azmin anlamı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olan kadınların haklarının konuşulması açısından bu günü çok önemsediğini belirten Savran, insanlık tarihi boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü sürekli tartışılan kadının, kadim Türk milleti nezdinde etkin ve önemli roller üstlendiğini, sonsuz sevgisi, özverisi ve fedakarlığıyla her zaman en kıymetli konumlarda tutulduğunu kaydetti.

Kadınların, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımız olduğunu vurgulayan Savran, "Kadınların, hayatın her alanına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlamak toplumumuzun ortak sorumluluğudur. Çünkü kadınlar yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkı sağlamaktadır. Nevşehir Belediyesi olarak bizler de bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye, kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılıkla yanlarında olmaya var gücümüzle gayret ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; yaşamın her anında her türlü fedakarlıkta bulunan, yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan, her zaman yanımızda olan tüm fedakar kadınlarımızın ve attığım her adımda bana güç veren eşimin ve annemin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - NEVŞEHİR