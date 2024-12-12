Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu - Son Dakika
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Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu

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Hatay'da yakınlarının haber alamadığı bir anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulunmuştu. Aynı apartmandaki 21 kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Hatay Valiliği, anne ve 3 çocuğunun zehirlenme vakası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

12.12.2024 23:19
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Kahreden haber Hatay'dan geldi. Yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde bir anne ve 3 çocuğu ölü bulundu. Anne ve çocuklarının doğalgaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Acı olayın ardından aynı apartmandaki 21 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU

Olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaşandı. Yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü (35) ve evlatları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe (14) cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Baba Emrah Kökçü (43) hastanede tedavi altına alınmıştı. Anne ve 3 evladının doğalgaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlenirken apartmanda yaşayan 21 kişinin de kentteki hastanelerde doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KESİN SONUÇ OTOPSİ SONUCUNDAN SONRA

Hatay Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İskenderun ilçemizde 12 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen zehirlenme vakası sonucunda aynı hanede ikamet eden K.K, E.B.K, İ.E.K ve Y.E.K isimli vatandaşlarımız vefat etmiş olup E.K isimli vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu
Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu
Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu
Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayhan Sevilir:
    Allah rahmet eylesin.baba ve yakınları için çok zor bir durum Allah kimseye vermesin. d.gaz zehirlemez havayı kullandığı için boğar 11 0 Yanıtla
  • Erman Aslan:
    Yemin ederim karambole yaşıyoruz patagonya gibi olduk.Hiç kimse işini düzgün yapmıyor ve denetleyende yok.Allah rahmet eylesin eylesin ama artık yeter daa 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu İnsanlara Neler Oluyor Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun 0 0 Yanıtla
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