Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları çığırından çıktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları çığırından çıktı

Fenerbahçe\'de Ali Koç\'a yönelik istifa çağrıları çığırından çıktı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 15. haftasında sahasında 99-69 mağlup oldu. Salonda karşılaşmayı takip eden sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka boyunca zaman zaman "Ali Koç istifa" tezahüratları yükseldi. Başkan Koç'a yönelik istifa çağrıları Athletic Bilbao maçında başlamıştı.

12.12.2024 23:44
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 15. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 99-69 gibi farklı bir skorla kaybetti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçeli taraftarların zaman zaman "Ali Koç istifa" tezahüratları yapması karşılaşmaya damga vurdu.

FENERBAHÇE 5. KEZ YENİLDİ

Bu sonucun ardından Monaco 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe Beko ise 5. mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 28 sayı kaydeden Nihel Hayes-Davis oldu. Monaco'da 21 sayı kaydeden Mike James ise galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları çığırından çıktı

"ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ PARKEYE SIÇRADI

Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybettiği maça damga vuran başkan Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları yeşil sahaların dışına taşdı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele sırasında Fenerbahçe tribünlerinden zaman zaman "Ali Koç istifa" tezahüratları yükseldi.

A. BILBAO MAÇINDA YAŞANANLAR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırladı. Maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde taraftarlar, karşılaşma başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti. Kadıköy'deki taraftarlar, bir süre "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Öte yandan Fenerbahçeliler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında soyunma odasına2-0 geride giren takıma da tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları çığırından çıktı

Fenerbahçeli tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında da, "Ali Koç istifa" "Yönetim istifa" ve, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" tezahüratları yaptı. Taraftarlar ayrıca asbaşkan Acun Ilıcalı aleyhine de tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın 71. dakikasında ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratında bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, skorun ve gelen tepkilerin ardından, maç bitmeden, 88. dakikada protokol tribününden ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğünden sonra da, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 19-17

2. Periyot: 38-43

3. Periyot: 54-72

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs, Josip Radojkovic

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 13, Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Mays 2, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 28, Tarık Biberovic 7, Mert Ekşioğlu, Guduric 2, Colson 1, Birch 4

MONACO: Okobo 19, Blossomgame 11, Loyd 12, Papagiannis 6, Jaiteh 2, Motiejunas 9, Tarpey 5, Begarin, Brown 9, Strazel 5, James 21

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları çığırından çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Alpi:
    Daha durun kuşlar bunlar iyi günleriniz 5. Yıldızı takınca bittiniz !!! 29 20 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    İnadına istifa etme başkan acun morihon ali kalmalısınız yola devam 23 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ali Koç Bırakmaz Böyle Fenerbahçe Sürünür 16 2 Yanıtla
  • ömer duman:
    Ali Koç başkan gs şampiyon 7 6 Yanıtla
  • riyad mahrez:
    Daha beter ol fener... 5 6 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Senenin sonunu bekleyin. Fenerbahçe şampiyon olacak yazın bir kenara. 1 3 Yanıtla
  • murad ortaç:
    Satın aldığı delege ve tribün liderleriyle bir yere kadar kulübün sahibi taraftardir 4 0 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    Fenerbahçe haberlerine , her nedense galatasaraylılar daha çok takip edip, daha çok yorum yazıyor. İlginç olan ise , dünya takımı olduklarını savunup, 10 yıldır başarısız bir takımla kendilerini kıyaslamaları. İlginç. 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    69-99 Bu Kadar da Olmaz Yani 30 Sayı Pehh 1 0 Yanıtla
  • Yunus İlhanlı:
    Bir Galatasaraylı olarak inanın Fenerbahçe’nin artık şampiyon olmasını istiyorum. Tüm saniyelimle aöylüyorum dalga felan geçtiğim yok yemin eserim ama lütfen bu Ali ve acuna prim vermeyin. İnanın aziz dönemin en kötüsü bilene fenerin ismi her daim ağırdı. Şimdi adam başkan ama sanki sokaktaki çocuklar gibi sağa sola saldırıyor bütün kulüp başka ları saygısız olmuş. Eskiden aziz Yıldırım varken nizam vardı gs fbbjk derbilerine bakın başkanlar düşman değil sadece bir ara yükleniyorlardı ama tebrik etmeyince biliyorlardı. Bu Ali koç sadece Fenerbahçe’nin kabusu oldu. Kendi markalarını Fenerbahçe’nin üstünde yayınlıyor ne diyim ki. Yazık küçücük çocukların sevinmesi lazım artık. Çok çekti Fenerli kardeşlerim. Özellikle ben takip etmiyorum ki eskisi gibi diyipte ama içten içe şampiyonluk yaşamak isteyen deli kardeşim inşallah aziz başkan gelir fenere başkan olarak ve güzel günler görürsünüz. Saygılar 0 0 Yanıtla
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