Başkan Sayan, Uçar ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Başkan Sayan, Uçar ailesine taziye ziyaretinde bulundu

23.07.2022 05:04
Başkan Sayan, Uçar ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, vefat eden Halime Uçar için ailesine başsağlığında bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, vefat eden Halime Uçar için ailesine başsağlığında bulundu.

Başta Nahçıvan, Azerbaycan, Gürcistan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde yatırım yapan Gemikaya Holding ve Arkoz Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Emin Uçar'la taziye evinde bir araya gelen Başkan Sayan, vefat eden kıymetli annesi için kendisine başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından taziye ziyaretine ait paylaşım yapan Başkan Sayan şu ifadeleri kullandı, "İlimizin kanaat önderlerinden, iş dünyamızın önemli ismi, Ağrılı işadamımız Sayın Emin Uçar beye annesinin vefatından dolayı belediye meclis üyelerimizle birlikte taziye ziyaretinde bulunduk Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ederiz." - AĞRI

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Kaynak: İHA

Halime Uçar, Savcı Sayan, Nahçıvan, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Sayan, Uçar ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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