Başkan Şayir: "2022'ye dolu dolu giriyoruz" - Son Dakika

Dilovası Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısında devam eden projelere değinen Belediye Başkanı Hamza Şayir, "2022'ye dolu dolu giriyoruz" dedi.

Dilovası Belediyesi'nin 2021 yılının son meclisi, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gündem maddeleri öncesi son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şayir yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yine Ankara'da bakanlıklara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nda oldukça verimli görüşmelerimiz oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Tavşancıl Mahallemize yapacağı TOKİ konutları ile ilgili süreç belli aşamaya geldi. Projenin daha hızlanması için bakanımız burayla ilgili hızlı kamulaştırma kararı alabileceklerini ifade etmişti. Bizim Ankara dönüşümüz sonrası bakanlık ve büyükşehir yetkililerimiz ile belediyemizde bir toplantı gerçekleştirdik ve süreci masaya yatırdık" dedi.

3 kütüphane

Daha önce yapılan Ankara ziyaretlerinde, Dilovası'na 3 yeni nesil kütüphanesi yapılması konusunda söz aldıklarına değinen Başkan Şayir, "Onun çalışması da başladı. İl Kültür Müdürlüğümüz 23 Aralık 2021 tarihinde ihaleye çıkıyor. Bu kütüphanelerimiz Orhangazi Şehit Emin Durmuş, Turgut Özal Mahallesi'nde ki Görkem Çiler ve Diliskelesi Said Nursi Semt Konağı'nın üst katlarına yapılacak. İlçemiz için güzel bir gelişme daha yaşandı. Başlattığımız aydınlatma çalışmalarını daha çok cadde ve sokağa yayabilmek için bakanlıktan 1 milyon hibe desteği aldık. Ayrıca temizlik birimimize takviye temizlik aracı alımı için 500 bin liralık destek alındı. 2022 yılı başlarında bu hibeler belediyemize gönderilecektir" ifadelerini kullandı.

"Olumlu gelişmeler oldu"

Diliskelesi Mahallesi'ne yeni bağlantı yolu yapılması için önemli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Şayir, şöyle konuştu:

"İnşallah 2022 yılı bütçesine ekleyerek yeni bağlantı yolunun yapılması konusunda takipçi olacağız. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığımız görüşmede Osmangazi Köprüsü'nün Dilovası'nda ki ayaklarının olduğu bölümde bulunan yaklaşık 10 dönümlük alanı daha önceden Belde Liman kiralamıştı. Burayı halka kazandırmak istiyoruz dedik. Yazışmalarımızı yaptık, süreç tamamlanınca inşallah Diliskelesi Balıkçılar Barınağı ile bağlantı yapılarak güzel bir yeşil alan yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız görüşmemizde de çok olumlu gelişmeler oldu. Eski çöp depolama tesisinin olduğu alanda 41 bin metrekare alanın ilçemize kazandırılması için görüşme yaptık. İnşallah bu alanı ilçemize kazandırarak bölgeye güzel bir proje gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız çalışmada da sona geldik. Dilovası Devlet Hastanesi'ne bağlantı yolu için ihalesi 8 Aralık 2021 de yapılacak. İtfaiye yanından başlayacak yeni yol ile Dilovası Devlet Hastanesi'ne ulaşım çok kolaylaşacak. 2022'ye dolu dolu giriyoruz"

Başkan Şayir'in konuşmasının ardından gündemde yer alan 13 madde oylandı. - KOCAELİ