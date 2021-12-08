Üye Girişi
Başkan Şayir: "2022'ye dolu dolu giriyoruz" - Son Dakika

Başkan Şayir: "2022'ye dolu dolu giriyoruz"

08.12.2021 11:15
Başkan Şayir: "2022'ye dolu dolu giriyoruz"

Dilovası Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısında devam eden projelere değinen Belediye Başkanı Hamza Şayir, "2022'ye dolu dolu giriyoruz" dedi.

Dilovası Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısında devam eden projelere değinen Belediye Başkanı Hamza Şayir, "2022'ye dolu dolu giriyoruz" dedi.

Dilovası Belediyesi'nin 2021 yılının son meclisi, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gündem maddeleri öncesi son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şayir yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yine Ankara'da bakanlıklara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nda oldukça verimli görüşmelerimiz oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Tavşancıl Mahallemize yapacağı TOKİ konutları ile ilgili süreç belli aşamaya geldi. Projenin daha hızlanması için bakanımız burayla ilgili hızlı kamulaştırma kararı alabileceklerini ifade etmişti. Bizim Ankara dönüşümüz sonrası bakanlık ve büyükşehir yetkililerimiz ile belediyemizde bir toplantı gerçekleştirdik ve süreci masaya yatırdık" dedi.

3 kütüphane

Daha önce yapılan Ankara ziyaretlerinde, Dilovası'na 3 yeni nesil kütüphanesi yapılması konusunda söz aldıklarına değinen Başkan Şayir, "Onun çalışması da başladı. İl Kültür Müdürlüğümüz 23 Aralık 2021 tarihinde ihaleye çıkıyor. Bu kütüphanelerimiz Orhangazi Şehit Emin Durmuş, Turgut Özal Mahallesi'nde ki Görkem Çiler ve Diliskelesi Said Nursi Semt Konağı'nın üst katlarına yapılacak. İlçemiz için güzel bir gelişme daha yaşandı. Başlattığımız aydınlatma çalışmalarını daha çok cadde ve sokağa yayabilmek için bakanlıktan 1 milyon hibe desteği aldık. Ayrıca temizlik birimimize takviye temizlik aracı alımı için 500 bin liralık destek alındı. 2022 yılı başlarında bu hibeler belediyemize gönderilecektir" ifadelerini kullandı.

"Olumlu gelişmeler oldu"

Diliskelesi Mahallesi'ne yeni bağlantı yolu yapılması için önemli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Şayir, şöyle konuştu:

"İnşallah 2022 yılı bütçesine ekleyerek yeni bağlantı yolunun yapılması konusunda takipçi olacağız. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığımız görüşmede Osmangazi Köprüsü'nün Dilovası'nda ki ayaklarının olduğu bölümde bulunan yaklaşık 10 dönümlük alanı daha önceden Belde Liman kiralamıştı. Burayı halka kazandırmak istiyoruz dedik. Yazışmalarımızı yaptık, süreç tamamlanınca inşallah Diliskelesi Balıkçılar Barınağı ile bağlantı yapılarak güzel bir yeşil alan yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız görüşmemizde de çok olumlu gelişmeler oldu. Eski çöp depolama tesisinin olduğu alanda 41 bin metrekare alanın ilçemize kazandırılması için görüşme yaptık. İnşallah bu alanı ilçemize kazandırarak bölgeye güzel bir proje gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız çalışmada da sona geldik. Dilovası Devlet Hastanesi'ne bağlantı yolu için ihalesi 8 Aralık 2021 de yapılacak. İtfaiye yanından başlayacak yeni yol ile Dilovası Devlet Hastanesi'ne ulaşım çok kolaylaşacak. 2022'ye dolu dolu giriyoruz"

Başkan Şayir'in konuşmasının ardından gündemde yer alan 13 madde oylandı. - KOCAELİ

Başkan Şayir: 2022'ye dolu dolu giriyoruz
Başkan Şayir: 2022'ye dolu dolu giriyoruz
Başkan Şayir: 2022'ye dolu dolu giriyoruz

Hamza Şayir, Dilovası, Aralık, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Şayir: '2022'ye dolu dolu giriyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak 11:34 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu 11:18 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak 22:12 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:24 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
11:17 Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!
11:14 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar
11:10 88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi!
Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!         
11:38
SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız? SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı! Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!         
11:18
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası         
15:33
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 11:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Şayir: "2022'ye dolu dolu giriyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement