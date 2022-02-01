Başkan Şayir, halk otobüslerini denetledi - Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çeşitli şikayetler üzerine sabahın erken saatlerinde özel halk otobüslerini denetledi.

Belediye Başkanı Hamza Şayir, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile birlikte ilçede taşımacılık yapan özel halk otobüslerini denetledi. Gelen şikayetler üzerine yapılan denetimler de vatandaşların daha güvenlikli ve konforlu yolculuk yapması sağlandı. Dilovası Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 118. maddesi kapsamında, araçların temizliği, şoförlerin kılık kıyafeti ve görünümü, klimaların çalışıp çalışmadığı, ayakta yolcu bulunup bulunmadığı ve pandemi kurallarına uyulup uyulmadığı yönünden kontrolleri yapıldı.

"Konforu da önemsiyoruz"

Başkan Şayir, "Minibüs taşımacıları ve sürücüler, bir kamu hizmeti olan toplu taşımacılık faaliyetini, ilgili kanunlara uygun şekilde, saatlerinde ve vatandaşların sağlığı ile can güvenliğini de temin ederek yapmak zorundadırlar. Ancak son dönemde belediyemize gelen ciddi şikayetler üzerine zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerle denetim yapmak istedik. Halkımızın güvenlikli bir biçimde yolculuk yapması kadar sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri ve konforunu da önemsiyoruz. Ayrıca seyahat eden vatandaşlarımızı da dinleyerek sorunların çözümü noktasında şoför arkadaşlara gerekli uyarıları yaptık. Vatandaşlarımızdan yaşadıkları şikayetleri 153 nolu numarayı ve Zabıta Müdürlüğümüzü arayarak bildirmelerini istiyoruz" dedi. - KOCAELİ