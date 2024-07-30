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Başkan Seçer: "Biz mali disiplini sağladık. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın"

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in SGK'ye olan borçlarını faizi ile ödediğini belirterek, "Biz mali disiplini sağladık. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın. Hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir sivil toplum örgütünün düzenlediği etkinlikte iş adamları ile bir araya geldi. Mersin'in bir Anadolu kenti olduğunu ve Türkiye'nin her şehrinden vatandaşın Mersin'de yaşadığını belirten Seçer, "Mersin aslında bir Anadolu; sosyolojisiyle, demografisiyle, kültürüyle, etnik yapılarıyla, inanç gruplarıyla bir Anadolu. Burası bir mozaik. Belki de Mersin'e bu derece bereketi, zenginliği, sinerjiyi ve enerjiyi katan da bu olsa gerek. Herkesin 'Mersinliyim' deme kültürüne erişmesini dilerim. Ancak Mersin'i o zaman büyütebiliyoruz ve güçlendirebiliyoruz" diye konuştu.

Belediyelerin SGK'de birikmiş borçları varsa hesaplarına haciz konulması uygulamasını eleştiren Seçer, Mersin'in SGK'ye olan borçlarını faizi ile ödediğini ifade etti.

"Biz mali disiplini sağladık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borçları sorun etmeyeceğinin altını çizen Seçer, "Biz mali disiplini sağladık. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın. Hizmetlerimiz devam edecektir. Bu bizim hizmetlerimizi aksatmaz. Benim için geçerli olan bu durum diğer belediyeler için geçerli değildir. Eleştirim o yöndedir. Umut ediyorum, alınan kararlar uygulamaya geçmeden bu yanlıştan dönülür" dedi.