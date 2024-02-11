Başkan Seçer, Mersinlilerle AVM\'de Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinlilerle bir arada olmak, talep ve istekleri vatandaşın ağzından dinlemek için gerçekleştirdiği gezilerine devam ediyor. Seçer, bu kapsamda bir AVM'yi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Seçer'e gezisinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuray Emre ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.
Mersinlilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Seçer, vatandaşlarla bol bol sohbet etti, gelen talepleri de çalışma arkadaşlarına not aldırdı. AVM'deki işletmelerde çalışan vatandaşlarla da bir araya gelen Seçer, her birine kolaylıklar diledi. Özellikle çocukların sevgi gösterisinde bulunduğu Seçer, onlarla tek tek sohbet edip fotoğraf çektirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından AVM'de kurulan Üretici Kadın Stantları'nı ziyaret ederek kadınlarla sohbet eden Seçer, Büyükşehir'in Mum Yapım Atölyesi'nde de çocuklarla bir araya geldi.
Başkan Seçer'in yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmasını sevinçle karşıladıklarını söyleyen vatandaşlardan biri, "Şüpheniz dahi olmasın bizim belediye başkanımız sizsiniz" dedi. Bir diğer vatandaş ise "Sizden çok memnunuz. Sizden başkasını istemiyoruz" diye konuştu. Başkan Seçer'e çalışmalarında kolaylıklar dileyen bir başka vatandaş ise Seçer'in sonuna kadar destekçisi olduklarını vurgularken, adaylığı için de tebrik etti.
Büyükşehir'in Çölyak hastalarına yönelik düzenli olarak gerçekleştirdiği Glütensiz Gıda Kolisi desteğinden yararlandıklarını söyleyen bir vatandaş, "Glütensiz ekmekler için binlerce kez teşekkür ederiz. Eşim Çölyak hastası. Düzenli koli geliyor. Geçtiğimiz haftalarda yaptınız Glütensiz Piknik'e de geldik. Umarım kazanırsınız" dedi.
Seçer'i çok sevdiğini söyleyen gençlerden biri ise, "Çok teşekkür ederiz, emeklerinize sağlık. Mersin sayenizde hak ettiğini buldu" diyerek, Büyükşehir'in gençlere yönelik hizmet ve desteklerinden çok memnun olduklarını söyledi.
AVM'de moto kurye olarak görev yapan bir vatandaş ise yapılan yollar için Seçer'e teşekkür etti.
Ziyarette deprem bölgesinden Mersin'e gelip yerleşen vatandaşlarla da bol bol sohbet eden Seçer, hatırlarını sordu, Büyükşehir olarak kendileri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Vatandaşlar ise "Bize çok yardımcı oldunuz, çok teşekkür ederiz. Umarım kazanırsınız. Ben inanıyorum kazanacağız" diyerek, desteklerinden dolayı Seçer'e teşekkür etti.
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