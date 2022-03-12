Başkan sekmen: "12 Mart, Erzurum'un şahlanış günüdür" - Son Dakika
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Başkan sekmen: "12 Mart, Erzurum'un şahlanış günüdür"

12.03.2022 13:26
Başkan sekmen: "12 Mart, Erzurum'un şahlanış günüdür"

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk olarak Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ'ın da katıldığı törende, Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında günün anlam ve önemini belirtti. Sekmen, şunları kaydetti: "Emperyalist devletler tarafından Osmanlı Devleti'nin parçalanma senaryolarının sahneye konulduğu Birinci Dünya Savaşı'nda Erzurum'un vatanperver insanları çok zor günler geçirdi. Sarıkamış felaketinden sonra 16 Şubat 1916'da Rus işgaline uğrayan bu tarihi şehir, tam 2 yıl hilalin mübarek gölgesinden uzak, çok kederli bir hayat yaşadı. Tarih bu günleri 'Erzurum'un kara günleri' olarak kayıt etmektedir. Bilindiği üzere Müslüman-Türk soykırımı Rus kuvvetlerinin silah ve cephanelerini Ermenilere bırakarak bölgeden çekilmeleriyle başladı. Rus işgali esnasında gizlice ve münferiden yapılan katliamlar Rusların çekilmesiyle kitlesel bir hal aldı ve 3 aylık Ermeni idaresinde olan şehrimiz tam manasıyla tarihte eşine az rastlanır bir Müslüman soykırımına şahit oldu. 1915-1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı içinde Rus ordusu ile ittifak yapan Taşnak, Hınçak ve Ramgavar adlı Ermeni çeteleri Erzurum ve çevresinde; Erzurum-Cinis'te, Tazegül'de, Alaca'da, Ilıca'da, Tepeköy'de, Börekli'de, Dutçu'da, Erzurum merkezde; Yanıkdere'de, Karskapısı'nda, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa Konaklarında, Gölbaşında Hacıahmet Hanı'nda, Firdevsoğlu Kışlası'nda, Yeşilyayla'da, Hasankale'de, Tımar'da, Köprüköy'de, Horasan'da, Pazaryolu'nda tam bir Müslüman soykırımı gerçekleştirmişlerdir. Erzurum ve çevresinde yaklaşık 50 bine yakın sivil ahali katledilmiştir."

"12 Mart; Türk'ün Tarihinde Kutlu Bir Zafer Günüdür"

"Ermeni çetelerinin Müslüman ahaliye yönelik zulmünü haber alan Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Birinci Kafkas Kolordusu geceli gündüzlü savaşarak, 12 Mart 1918 sabahı Erzurum'u düşman işgalinden kurtarmıştır" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Ordusu, Ermeni işgal ve zulmüne son vererek Erzurum'u yeniden ay yıldızlı bayrağımızla kucaklaştırmıştır. Bu nedenle 12 Mart; Türk'ün tarihinde kutlu bir zafer günüdür. 12 Mart; Erzurum için tarihin bin bir facialarını örten bir teselli ve saadet günüdür. 12 Mart; aslında sadece Erzurum'un Ermeni çetelerinden kurtuluşu değil, Türkiye'nin emperyalist devletlerin işgallerinden de kurtuluşunun müjdecisidir. 12 Mart demek, Erzurum demek; Erzurum demekse Cumhuriyet ve Türkiye'nin ta kendisi demektir. Tabi, 12 Mart'a yine çok özel bir anlam kazandıran hususlardan birisi ise, bu günün aynı zamanda İstiklal Marşımızın kabul günü oluşudur. Bu vesile ile İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 101'nci yılını da buradan kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u da rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Başkan Sekmen Ermeni Diasporasına Seslendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında sözde Ermeni soykırımı yalanlarıyla dünya kamuoyunu kandıran diasporaya seslendi. Sekmen, şöyle devam etti: "Kurtuluş Günümüz vesilesiyle buradan tüm Dünya'ya tüm Ermeni diasporasına seslenmek istiyorum. Tarihi belge istiyorlarsa belge, bilgi istiyorlarsa bilgi Arşivlerimizde Ermeni çetelerinin Erzurum'da hunharca işledikleri her cinayetin tutanakları var, raporları var, kayıtları var. ve o kayıtlar: eldeki ve arşivlerdeki belgeler Erzurum'da, üç ay içerisinde Ermeni Hınçak ve Taşnak çeteleri tarafından katledilen Müslüman Türklerin sayısı tamı tamına '50 bindir' diyor. Hatta bu Ermeni çetecilerin, bırakın savunmasız insanlara yaptıklarını, hayvanata zulmedecek kadar nasıl barbarlaştıklarını ortaya koyan tarihi vesikalarımız bile var.

Her belge mezalimi özetliyor Her evrak cinayetleri anlatıyor Tarihi arşivlerde elinizi nereye atsanız; altından annelerinin karnında süngülenen yavrulara dair kayıtlar çıkıyor. O yıllara dair hangi belgeye baksanız, karşınıza başları gövdelerinden ayrılan Müslümanlar ve gözleri oyulmuş olan biçareler çıkıyor. Hani sürekli diyoruz ya: Erzurum şehitlerin otağıdır, diye. Biliniz ki, işte bu sebepledir, işte bu yüzdendir. Bundan 104 yıl önce Erzurum'un Türk beldesi olma mücadelesini veren ve bize bu vatanı emanet eden Cumhuriyetimizin banisi, Erzurumlu hemşehrimiz, Erzurum Mebusumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Doğu'nun muzaffer kumandanı Kazım Karabekir Paşa, silah arkadaşları, o günden bugüne Hakk'a yürüyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun."

Konuşmaların ardından mehteran takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Başkan Sekmen ve protokol üyeleri, Havuzbaşı'ndaki törenin ardından Karskapı Şehitliği'ne geçerek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. - ERZURUM

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Erzurum, Ermeni, Mart, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan sekmen: '12 Mart, Erzurum'un şahlanış günüdür' - Son Dakika


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