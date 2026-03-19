Başkan Sekmen'den Ramazan bayramı mesajı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Sekmen'den Ramazan bayramı mesajı

19.03.2026 23:24  Güncelleme: 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Rahmetiyle bizleri kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularımızın tüm İslam alemine dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Rahmetiyle bizleri kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularımızın tüm İslam alemine dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Sekmen, yayımladığı bayram mesajında şu görüşlere yer verdi: "Oruç, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, İslam sohbetleri, ilahi dinletileri, yardımlar, hayır ve birlik sofralarıyla mübarek Ramazan ayını idrak ettik. Cenab-ı Hak, tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi izzeti dergahında kabul buyursun, milletimizi böylesine müstesna bir atmosferden mahrum etmesin inşallah. Şuan İslam coğrafyasında yaşanan zulüm, savaş, kan ve gözyaşı devam etmektedir. Rabbim, savaş ve çatışmaların dinmesini barış ve huzur ikliminin tüm dünyada var olmasını nasip etsin. Evet, bütün bu gelişmeler sürerken mübarek bir ayı geride bırakarak Ramazan Bayramımıza kavuştuk. Bayram; neşe ve sevinç günü demektir. Bayram, ibadet hazzıyla coşan, Allah aşkıyla yanıp tutuşan, peygamber muhabbetiyle yaşayan müminlerin manevi duygularla dolup taştıkları bir gündür. Bayram, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı, maddi ve manevi dayanışmanın pekiştiği, dost ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı müstesna bir gündür. Bayramlarımızın toplum hayatımızda üstün yeri ve eşsiz değeri vardır. Bayramı fırsat bilerek, birbirimize olan sevgimizi gösterelim. Kimsesizlerin yardımına koşalım. Kırgınlığa, dargınlığa, küskünlüğe son verelim. İyilikleri, güzellikleri, güzel hasletleri öne çıkaralım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyelim. Devletimiz ve milletimizin yükselmesi, yücelmesi, güçlenip kuvvetlenmesi, birlik ve beraberlik içinde yaşamamıza bağlıdır. Şanlı milletimizin zaferlerinin temelinde de işte bu birlik ve beraberlik ruhu yatmaktadır. Bu duygularla, mübarek Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine ve aziz milletimizin her bir ferdine kutlu olmasını temenni ediyor, vatanımız ve milletimizin bekası, birlik ve beraberliğimiz için şehadet şerbetini içen kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Mehmet Sekmen, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 23:36:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.