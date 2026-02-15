Başkan Sekmen: "Vatandaşımızın sıcak sohbetleri bizim için paha biçilemez"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşların isteklerini ilk ağızdan almak ve çalışmaları yerinde görmek için saha ziyaretlerine devam ediyor.

Kavaflar esnafıyla bir araya geldiklerini ve bölgede yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde incelediklerini söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Devam eden hizmetlerimizi adım adım takip ederken, kıymetli hemşehrilerimizle hasbihal ettik; talep ve önerilerini dinledik. Şehrimizin her noktasında olduğu gibi hemşehrilerimizin memnuniyeti ve duası en büyük motivasyon kaynağımızdır. Çalışmalarımızla ilgili memnuniyetlerini ifade eden tüm kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve sıcak sohbetleri bizim için paha biçilemez. Rabbim; esnafımıza, hanelerimize Halil İbrahim Bereketi ihsan eylesin" dedi. - ERZURUM