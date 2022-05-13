Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir"

13.05.2022 17:07
Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir"

Gönül Belediyeciliği ilkesi ile çıktıkları yolda sadece gözle görülür projelerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarla da hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir.

Gönül Belediyeciliği ilkesi ile çıktıkları yolda sadece gözle görülür projelerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarla da hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir. Bu doğrultuda can dostlarımız için başlattığımız kampanya hayvanseverler tarafından ciddi oranda karşılık bulacaktır" dedi.

Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, 'Satın Alma Sahiplen' sloganı ile sahiplendirme kampanyası başlatıldı. Kedi ve köpekleri sahiplenmek isteyen hayvan severler, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başvuruda bulunarak Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda can dostlarına kavuşacak.

Sokakta yaşayan hayvanların sahiplendirilmesinin önemine değinen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları "Gönül Belediyeciliği ilkesi ile çıktığımız bu yolda şehrimizde sadece gözle görülür projelerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarımızla da hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir. Bu doğrultuda can dostlarımız için başlattığımız bu kampanya hayvanseverler tarafından ciddi oranda karşılık bulacaktır. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başvuruda bulunsunlar. Şimdiden başlattığımız bu kampanyaya destek olarak hayvan sahiplenen hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederim" dedi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu

Rehabilitasyon Merkezi, Şahin Şerifoğulları, Elazığ, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Şerifoğulları, 'Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir' - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement