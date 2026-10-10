Başkan Serkan Acar: "Ben şehrimi seviyorum. Cemil başkan’a başarılar diliyorum" - Son Dakika
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Başkan Serkan Acar: "Ben şehrimi seviyorum. Cemil başkan’a başarılar diliyorum"

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Başkan Serkan Acar: "Ben şehrimi seviyorum. Cemil başkan’a başarılar diliyorum"
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Aliağa Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması da gündeme geldi.

Aliağa Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması da gündeme geldi. Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi tercihlerin değişebileceğini belirterek asıl önemli olanın İzmir'e hizmet etmek olduğunu vurguladı. Başkan Acar, "Ben şehrimi seviyorum. Cemil Başkan'a başarılar diliyorum. Umarım önümüzdeki iki buçuk yılda İzmir'imizin çözülmesi gereken konuları noktasında adımlar atılır" dedi.

Aliağa Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilen iki birleşimin ardından tamamlandı. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak AK Parti'ye katılması da değerlendirildi.

Mecliste AK Parti Grup Sözcüsü Mesut Yaşar Aybar, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Belediye Başkanı Serkan Acar ise siyasi tercihlerden bağımsız olarak İzmir'in başarısının esas alınması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Acar: "Burada aslolan şehrimizdir"

Yeni Parti Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül'ün değerlendirmelerinin ardından konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasette farklı tercihlerin ve zaman içerisinde değişen siyasi kararların olabileceğini belirtti.

Başkan Acar, "Her siyasetçinin veya siyasetle ilgilenen her vatandaşımızın siyasi tercihleri olabilir. Tercihlerde değişiklikler olabilir. Bu, siyaseten kimisine göre doğrudur, kimisine göre yanlıştır. Bunlar tartışılır ama burada asıl olan şehrimizdir" ifadelerini kullandı.

"Cemil Başkan'a ilk görüşmemizde çok başarılı olmasını diledim"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile göreve başlamasının ardından gerçekleştirdikleri ilk görüşmeyi de hatırlatan Başkan Serkan Acar, o gün dile getirdiği düşüncelerinin bugün de değişmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Ben Cemil Başkan'la göreve geldiğinde ilk oturduğumuzda bir şey ifade etmiştim. Dedim ki, 'Başkanım, senin inanılmaz başarılı olmanı istiyorum. Umarım çok başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçirirsin.' Ama buradaki konu seni sevmem veya sevmememle ilgili değil. Ben şehrimi seviyorum. Sen de belediye başkanı olarak çok başarılı olursan İzmir için çok güzel olur."

"İzmir'imizin sorunlarının çözülmesini diliyorum"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a başarı dileklerini yineleyen Başkan Serkan Acar, önümüzdeki dönemde İzmir'in çözüm bekleyen sorunlarına yönelik çalışmaların önemine işaret etti.

Acar, "O manada aynı yerdeyiz. Ben Cemil Başkan'ıma başarılar diliyorum. Umarım şu iki buçuk yılda İzmir'imizin çözülmesi gereken konuları noktasında yine adımlar atılır ve İzmir'imize yarar. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aybar: "Cemil Tugay Başkanımıza hoş deldin diyoruz"

Aliağa Belediye Meclis üyesi Mesut Yaşar Aybar da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendirerek kendisine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başladığı belediyecilik tecrübesine değinen Aybar, AK Parti'nin yerel yönetimler alanında önemli bir hizmet birikimine sahip olduğunu söyledi.

Aybar, "AK Partimiz 25 yılda Türkiye'mizde belediyecilik noktasında çok ciddi çalışmalar yaptı. Hizmet belediyeciliği noktasında çok ciddi bir belediyecilik birikimi var. Dolayısıyla Cemil Tugay Başkanımızın da partimizin tecrübelerinden istifade ederek hem Aliağa'mıza hem İzmir'imize ciddi katkılar vereceğini düşünüyoruz. Tekrardan kendisine ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Aliağa Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Aliağa Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda 2027 Mali Yılı Performans Programı ile 2027 Mali Yılı Bütçesi de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Aliağa Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 5 milyar 845 milyon TL olarak onaylandı.

Başkan Serkan Acar, bütçenin kabul edilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, 2027 yılı bütçesinin Aliağa'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Aliağa Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısının 3 Kasım 2026 Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA
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