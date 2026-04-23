Başkan Şimşek 23 Nisan\'ı çocuklarla beraber geçirdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Şimşek sonrasında makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehzadeler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreş ve gündüz bakım evlerini ziyaret etti. Miniklerle bir araya gelen Başkan Şimşek, onların bayram sevincine ortak oldu.

Erler Caddesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Spil Kreşi ve Fatih Kreşi'ni ziyaret eden Başkan Şimşek, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Bayram coşkusunu miniklerle birlikte yaşayan Şimşek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ziyaretler sırasında çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Şimşek, onların mutluluğuna ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan programda, çocukların neşesi ve heyecanı dikkat çekerken, Başkan Şimşek de çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkanlık koltuğu çocuklara emanet

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam koltuğunu İstiklal İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Janset Nare Oğuz ve Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Deniz Ege Kılınç'a devretti. Başkanlık makamında gerçekleşen temsili koltuk devri töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törene Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Ayşe Çevik, Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ve veliler de katıldı.

Başkan Şimşek, temsili törende Atatürk'ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ve Cumhuriyet'i ilan eden TBMM'nin 106 yaşında olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Meclisimizin açılış gününü çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, çocuklara verdiği değeri gösterdiği bu dünyanın ilk ve tek bayramında koltuğumu Janset Nare Oğuz ve Deniz Ege Kılınç başkanlarıma bırakıyorum. Sizleri başkan olarak yerime alıyorum. Başkanlarım, sizin nezdinizde tüm arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Başta Kent Konseyi Başkanımız Ayşe Çevik olmak üzere hepinizin emeğine sağlık. Sizlerin dile getirdiği her fikir, her öneri daha yaşanabilir bir Şehzadeler için bizlere yol göstereceğine inanıyor, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri Janset Nare Oğuz ve Deniz Ege Kılınç, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla Şehzadeler Belediye Başkanlık koltuğunu eş başkanlar olarak devraldı. Çocukların sadece geleceğin değil, bugünün de düşünen ve üreten bireyleri olduğunu vurgulayan Janset Nare Oğuz, Türkiye'de ilk kez toplanan çocuk meclisiyle daha güvenli ve eşit bir şehir için şimdiden sorumluluk aldıklarını belirtti.

Makamı devralan diğer eş başkan Deniz Ege Kılınç ise Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'i "Çocuk Dostu Belediye Protokolü"nü imzalamaya davet etti. Çocuklarla hem fiziksel hem de düşüncesel olarak "göz hizasında" iletişim kurulması gerektiğine dikkat çeken Kılınç, çocukların eşit yurttaşlar olarak ciddiye alındığı, daha adil bir dünya istediklerinin altını çizdi. - MANİSA