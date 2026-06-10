Başkan Şimşek, annesi için düzenlediği hayır programında taziyeleri kabul etti - Son Dakika
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Başkan Şimşek, annesi için düzenlediği hayır programında taziyeleri kabul etti

10.06.2026 15:14  Güncelleme: 15:15
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Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, vefat eden annesi Gülşinaz Şimşek anısına belediye binası önünde lokma hayrı yaptı. Programa kaymakam, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, vefat eden annesi Gülşinaz Şimşek'in hatırasına belediye hizmet binası önünde lokma hayrı gerçekleştirdi. Yoğun katılımla düzenlenen programda dualar edilerek merhume rahmetle anıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, kıymetli annesi merhume Gülşinaz Şimşek'in aziz hatırasına Şehzadeler Belediyesi hizmet binası önünde lokma hayrı düzenledi.

Düzenlenen hayır programına Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhume Gülşinaz Şimşek için duaların edildiği programda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Başkan Hakan Şimşek, program boyunca taziyeleri kabul ederek kendisini yalnız bırakmayan dostları, çalışma arkadaşları ve vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Acılarını paylaşan ve desteklerini hissettiren herkese teşekkür eden Başkan Şimşek, gösterilen dayanışmanın kendisi ve ailesi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda merhume Gülşinaz Şimşek, sevgi, saygı ve dualarla anılırken vatandaşlar da Başkan Şimşek ve ailesine başsağlığı dileklerini ileterek merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

Şehzadeler Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen lokma hayrı, edilen duaların ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Şimşek, annesi için düzenlediği hayır programında taziyeleri kabul etti - Son Dakika

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