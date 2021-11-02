Başkan Söğüt, kamyoncu esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret ederek kamyoncu esnafıyla bir araya geldi.

Ziyarette kamyoncu esnafıyla sohbet eden Başkan Söğüt, "Sizler ekmeğini direksiyon sallayarak kazanan, belki de ömrünün büyük çoğunluğu yollarda geçen bir meslek sahibisiniz. Gerçekten zor bir meslek. Çok şükür şimdi Türkiye'nin dört bir yanında yollar, tüneller ve köprüler yapıldı. Ulaşım ağımız gerçekten çok güzel. 20 yılda bu memlekete 70 yılda yapılan kadar yatırım yapıldı. Bolu Tüneli örneği var. Bizler de şimdi Körfez'de ciddi bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. 500 milyon TL'lik bir çalışma. Pandemi dolayısıyla yaşanan sıkıntıya rağmen yatırımı durdurmadık. Her yağmur sonrası bazı mahallelerimizde sorun yaşıyorduk. Evlerin bodrum ve zemin katları su doluyordu. Bunu çözmemiz lazımdı. 2023'ün başında da bu sorunu tamamen çözmüş olacağız" dedi.

Başkan Söğüt, daha sonra üyelerden gelen talep ve önerileri dinledi. - KOCAELİ