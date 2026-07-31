Başkan Söğüt, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi - Son Dakika
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Başkan Söğüt, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi

Başkan Söğüt, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sevindikli ve Kutluca mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sevindikli ve Kutluca mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Mahalle muhtarlarıyla da istişarelerde bulunan Söğüt, ziyaretleri kapsamında emekli belediye personeli ile hasta vatandaşları da ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Sevindikli ve Kutluca mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programına Sevindikli Mahallesi'nde başlayan Söğüt, Mahalle Muhtarı Eyüp Tekin ile görüşerek mahallede devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamaları değerlendirdi. Ardından mahalle sakinleriyle buluşarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Sevindikli'nin doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Söğüt, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Hemşehrilerimizle gönül gönüle olmaya, onların düşüncelerini ve beklentilerini dinlemeye devam ediyoruz" dedi. Program kapsamında Körfez Belediyesi'nden emekli olan Cemil Özdemir'i de evinde ziyaret eden Söğüt, belediyeye verdiği uzun yıllara dayanan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Programın son bölümünde Kutluca Mahallesi'nde Taşköprülü vatandaşlarla buluşan Başkan Söğüt, mahalle sakinleriyle hasbihal ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Söğüt, "Körfez'imizin her mahallesinde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, onların görüşlerini dinlemeye ve ortak akılla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Güler yüzleri, samimiyetleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Söğüt, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi - Son Dakika

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