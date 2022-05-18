Başkan Soykan: "Akyazı için birlikte çalışıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Soykan: "Akyazı için birlikte çalışıyoruz"

18.05.2022 17:09
Başkan Soykan: "Akyazı için birlikte çalışıyoruz"

Akyazı Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden ve muhtarlarla bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bir ve beraber olarak Akyazı'mız için hep birlikte çalışıyoruz.

Akyazı Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden ve muhtarlarla bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bir ve beraber olarak Akyazı'mız için hep birlikte çalışıyoruz. El birliği ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan, yenilenen hizmet binasının güzel hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Soykan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Ahmet Savaş, "Bizlere karşı olan samimiyetiniz ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz için verdiğiniz mücadelenin farkındayız. El birliği ile Akyazı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Akyazı için yapılan çalışmalarda muhtarların büyük desteği olduğunu belirten ve onlara teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizi daha da güzelleştirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Buna hepiniz yakından şahit oluyorsunuz. Bu mücadelemizde ve çalışmalarımızda bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Devletimiz ile aziz milletimiz arasında köprü olan kıymetli muhtarlarımız, demokrasimizin vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Bir ve beraber olarak Akyazı'mız için hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı'ya kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. İçerisinde bin kişilik spor salonu, yüzme havuzu ve gençlik merkezi olan Akyazı Spor Kompleksi tüm hızı ile devam ediyor. İlçe tarihinin en büyük yatırımı olan bu projemizi önümüzdeki yıl açacağız inşallah. Çarşı içi projemizi tamamladık ilçemize yakışır hale getirdik. Bunun yanında devam eden birçok projemiz var. Hepsi bundan daha da fazlasını hak eden Akyazılı hemşerilerimiz için yaptığımız çalışmalar. İnşallah siz değerli muhtarlarımızla el ele vererek çok daha fazla projeyi ilçemize kazandıracağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Başkan Soykan: Akyazı için birlikte çalışıyoruz
Başkan Soykan: Akyazı için birlikte çalışıyoruz
Başkan Soykan: Akyazı için birlikte çalışıyoruz
Başkan Soykan: Akyazı için birlikte çalışıyoruz
Başkan Soykan: Akyazı için birlikte çalışıyoruz
Başkan Soykan: Akyazı için birlikte çalışıyoruz

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Kaynak: İHA

Bilal Soykan, Ahmet Savaş, Hisarcık, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Soykan: 'Akyazı için birlikte çalışıyoruz' - Son Dakika


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