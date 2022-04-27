Başkan Soykan: "Amacımız hizmetle gönüllere girmek" - Son Dakika
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Başkan Soykan: "Amacımız hizmetle gönüllere girmek"

27.04.2022 10:36
Başkan Soykan: "Amacımız hizmetle gönüllere girmek"

Muhtarlar ve belediye meclis üyeleriyle dün düzenlenen iftar programında bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı'mız için tüm paydaşlarımız ile birlikte el birliği ile çalışıyoruz.

Muhtarlar ve belediye meclis üyeleriyle dün düzenlenen iftar programında bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı'mız için tüm paydaşlarımız ile birlikte el birliği ile çalışıyoruz. Amacımız hizmetle vatandaşımızın gönlülerine girmek" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar programında bir araya geldi. Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Başkan Soykan'ın yanı sıra Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, belediye başkan yardımcıları Ali Özer, Mehmet Öztürk ve Mehmet Çakmak, belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Soykan, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile uzun süre sohbet etti.

Millete hizmet etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan Soykan, "Demokrasimizin yapı taşı, yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından olan; millete hizmet için özveriyle beraber yol yürüdüğümüz meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız ile iftar sofrasında bir araya geldik. Akyazı'mız için değerli belediye meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız ile birlikte çalışıyoruz. 73 mahallemizin ihtiyaçlarını muhtarlarımız aracılığı ile tespit ediyor ve gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız hizmetlerimizle vatandaşımızın gönlüne girmek. Herkesin Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum" dedi. - SAKARYA

Başkan Soykan: Amacımız hizmetle gönüllere girmek
Başkan Soykan: Amacımız hizmetle gönüllere girmek
Başkan Soykan: Amacımız hizmetle gönüllere girmek

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Bilal Soykan, Hisarcık, Akyazı, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soykan: 'Amacımız hizmetle gönüllere girmek' - Son Dakika


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