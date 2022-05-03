Başkan Soykan: "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir" - Son Dakika
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Başkan Soykan: "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir"

03.05.2022 16:55
Başkan Soykan: "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir"

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü yoğun bir programla geçiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Mübarek Ramazan ayının ardından bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü yoğun bir programla geçiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Mübarek Ramazan ayının ardından bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir. Bu birlikteliği hep birlikte koruyacak, el birliği ile geleceğe taşıyacağız" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Ramazan Bayramı'nın birinci gününü yoğun bir program ile geçirdi. Programlarına Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi'nin düzenlediği bayramlaşma programı ile başlayan Başkan Soykan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret ederek görevi başındaki personellerin bayramlarını tebrik etti. Sakarya Valiliği ve AK Parti İl Teşkilatı'nın bayramlaşmalarına da katılan Başkan Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte programına Akyazı Devlet Hastanesi ziyareti ile devam etti.

Bayramın birinci gününde hastane çalışanlarının bayramlarını kutlayan Başkan Soykan, hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanenin ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akyazı Grup Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiye personelleri ile bayramlaşan Başkan Soykan sonrasında ise İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte merhum Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı ile Merhum Kurra Hafız Hüseyin Harputoğlu'nun kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Soykan bayramlaşma programlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte katıldığı Akyazı İlçe Teşkilatı bayramlaşma programı ile sonlandırdı. Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Yoğun bir program ile bayramın birinci gününü hemşerilerimizle bayramlaşarak geçirdik. Pandemi döneminde yaşadığımız zor günlerin ardından vatandaşlarımızla bayramın sevincini ve bereketini yaşadık yaşadık. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir. Bu birlikteliği hep birlikte koruyacak, el birliği ile geleceğe taşıyacağız. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - SAKARYA

Başkan Soykan: Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir
Başkan Soykan: Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir
Başkan Soykan: Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir
Başkan Soykan: Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir
Başkan Soykan: Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir
Başkan Soykan: Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir
Başkan Soykan: Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Bilal Soykan, Hisarcık, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soykan: 'Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir' - Son Dakika


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