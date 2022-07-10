Başkan Soykan: "Birlik ve beraberlik içerisinde, nice bayramlara" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Soykan: "Birlik ve beraberlik içerisinde, nice bayramlara"

10.07.2022 12:12
Başkan Soykan: "Birlik ve beraberlik içerisinde, nice bayramlara"

Kurban Bayramı'nın ilk gününü yoğun bir programla geçiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Kurban Bayramı'nın vatanımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Kurban Bayramı'nın ilk gününü yoğun bir programla geçiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Kurban Bayramı'nın vatanımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, daha nice bayramlara" dedi.

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi'nin bayramlaşma programı Kurban Bayramı'nın birinci günü Alparslan Türkeş Parkı'nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer, Mehmet Öztürk ve Mehmet Çakmak, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, ilçe protokolü ve basın mensupları katıldı.

İlçe protokolünün bayramlaşması sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kurban Bayramı'nın vatana ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti. Başkan Soykan, "Bu bayramda da Akyazı Kaymakamlığı ile birlikte düzenlediğimiz ilçe bayramlaşma törenimizde ilçe protokolümüz ile bir araya geldik. Bayramlar toplumumuzu bir arada tutan, bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu hatırlatan, kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir olgudur. Bayramımızın vatanımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, daha nice bayramlara inşallah" diye konuştu.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ise, "Milli ve manevi duygularımızı canlı tutan, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan özel günlerimizden Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Aziz Milletimizin sevdikleri ile birlikte sağlık, huzur ve esenlik dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyor, Kurban Bayramını içtenlikle kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan bayramlaşma programı sonrasında ilçe protokolü ile birlikte yeni hizmet binasına taşınan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ve ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden ilçe protokolü görevi başındaki personellerin bayramlarını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Kaymakam Yakup Güney ve Başkan Soykan, beraberindeki heyet ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akyazı Grup Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiye personelleri ile bayramlaştılar. Sonrasında ise Akyazı Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar ve hastane çalışanları ile bir araya geldiler. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Kocasinan'da kurban bayramı konforu Kocasinan'da kurban bayramı konforu Büyük Şehir Parkında geleneksel bayramlaşma Büyük Şehir Parkında geleneksel bayramlaşma
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bilal Soykan, Kurban, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Soykan: 'Birlik ve beraberlik içerisinde, nice bayramlara' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı
12:13 Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:21:54. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Soykan: "Birlik ve beraberlik içerisinde, nice bayramlara" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement