Başkan Soykan'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Soykan'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret

07.06.2022 16:51
Başkan Soykan'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü. Başkan Soykan, Ankara temasları çerçevesinde MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy'u da ziyaret etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçedeki çalışmalarının yanı sıra Ankara temaslarına da devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden Başkan Soykan, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ziyaret etti. İlçe adliyesinin genel durumu ve yürütülen diğer çalışmalarla ilgili görüşmede bulunan Başkan Bilal Soykan, misafirperverliğinden dolayı Bakan Bozdağ'a teşekkür etti.

Başkan Soykan, "İlçemiz için Ankara temaslarımızı sık sık sürdürüyoruz. Bugün de Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte TBMM'de Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın ziyaret ettik. İlçemizin ihtiyaçlarını kendisine ilettik. Sayın bakanımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Akyazılı hemşerilerimize selamlarını da gönderdi" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e de teşekkür eden Başkan Soykan, "Bizlerin her zaman yanında olan ve çalışmalarımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Milletvekilimize ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ankara temaslarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaretinin ardından MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ile devam etti. Bülbül ve Ersoy'u makamlarında ziyaret eden Başkan Soykan çalışmalarında başarılar diledi. - SAKARYA

Başkan Soykan'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret
Başkan Soykan'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret
Başkan Soykan'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret
Başkan Soykan'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret

YORUMLAR
500
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor 6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor Haber alamadığı arkadaşını otel odasında ölü buldu Haber alamadığı arkadaşını otel odasında ölü buldu Sakarya'dan kısa kısa Sakarya'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Milletvekili, Bilal Soykan, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Soykan'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 19:49:34. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Soykan'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement