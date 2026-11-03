Başkan Subaşı, Belediye Meclisi üyelerini bilgilendirdi - Son Dakika
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Başkan Subaşı, Belediye Meclisi üyelerini bilgilendirdi

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Başkan Subaşı, Belediye Meclisi üyelerini bilgilendirdi
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Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kasım ayı meclis toplantısında, SGK borcu, yapılan konserlerin ücreti, çalışan sayısı ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kasım ayı meclis toplantısında, SGK borcu, yapılan konserlerin ücreti, çalışan sayısı ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda 2027 yılına ait Taslak Performans Programı konusu görüşüldü. 2027 yılı taslak bütçesinin görüşüldüğü toplantıda 2027 yılında uygulanacak Ücret ve Tarifelerin Tespiti konusu görüşüldü.

Sayıştay denetim raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verildi

2025 yılı Sayıştay denetim sonuçları hakkında meclis üyelerine bilgilerin verildiği oturumda ayrıca "Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" kapsamında Bilecik Belediye Başkanlığınca 800 bin Euro tutarında kredi kullanılması ve kullanılacak krediye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ya yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Başkan Subaşı gündemle ilgili konular hakkında meclis üyelerine bilgi verdi

İlgili konuların komisyonlara sevk edildiği birinci oturumda Başkan Subaşı, meclis üyelerinin Bilecik gündemine ilişkin sorularına cevaplar verdi. Haklı eleştirilere her zaman açık olduklarını, yanlış ve yalan bilgilerle algı oluşturulmasına da karşı çıktığını kaydeden Başkan Subaşı, şeffaflık gereği her türlü soruya cevap verdiklerini söyledi. Başkan Subaşı toplantıda Bilecik Belediyesi'nin SGK borcu, yapılan konserlerin ücreti, çalışan sayısı ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: İHA
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