Başkan Subaşı, Karasu Birliği Başkanlığına yeniden seçildi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanlığına yeniden seçildi.

Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği 2026 yılı I. Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan seçimlerde Subaşı, oy birliği ile yeniden birlik başkanlığı görevine getirildi.

Toplantıda konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Farklı siyasi görüşlerden, farklı düşüncelerden olsak da Bilecik'imizin ortak yararı söz konusu olduğunda aynı hedefte buluşabilmenin ve birlikte hareket etme iradesinin güzel bir örneğini daha sergiledik. Geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ortak akıl, şeffaflık ve dayanışma anlayışıyla; kentimizin en temel ihtiyacı olan su kaynaklarımızı korumaya, geliştirmeye ve geleceğe güvenle taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK