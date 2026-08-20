Başkan Subaşı, mahalle muhtarlarıyla buluştu
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle muhtarlarıyla Soğuksu Bahçesi'nde bir araya geldi. Toplantıda mahallelerin sorunları, vatandaş talepleri ve çözüm önerileri görüşüldü; belediye hizmetleri ele alındı.
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Başkan Subaşı, mahalle muhtarlarıyla Soğuksu Bahçesi'nde bir araya geldi. Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, mahallelerde yaşanan sorunlar, vatandaşlardan gelen talepler ve çözüm önerileri ele alındı. Mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan muhtarlardan dinlendiği toplantıda, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini muhtarlarımızdan doğrudan dinlemek, çözüm yollarını birlikte değerlendirmek bizim için çok kıymetli. Kentimizin her mahallesine etkin hizmet ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm muhtarlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.
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