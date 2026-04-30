Başkan Subaşı tekrar encümen üyesi oldu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Marmara Belediyeler Birliği'nde tekrar encümen üyesi olarak seçildi.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başkanı olarak seçildiği Marmara Belediyeler Birliği 2026 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısı belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Melek Mızrak Subaşı tekrar encümen üyesi olarak seçildi. Birliğin çalışma ve projeleri hakkında fikir alışverişlerinin de yapıldığı toplantı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Marmara Belediyeler Birliği 2026 Yılı I. Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Yapılan seçimler sonucunda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın ile birlikte tüm encümen ve komisyon üyelerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kentlerimizi daha yaşanabilir daha güçlü yapmak için çalışacağız"

Paylaşımında, kentlerin daha yaşanabilir ve güçlü yapılması için çalışacakları bilgisini veren Başkan Subaşı, "Kentlerimiz adına dayanışmayı güçlendiren birliğimizin yeni döneminde, Bilecik'imizi temsilen ben de encümen üyeliği görevini yeniden alma sorumluluğunu üstlendim. Gerçekleştirdiğimiz ilk encümen toplantımızla birlikte; kentlerimizin daha yaşanabilir, daha adil ve daha güçlü yarınlara ulaşması için çalışmalarımızı ortak akıl ve iş birliği içerisinde sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK