Başkan Taban, Dünya Otizm Günü'nde Otizmli Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Taban, Dünya Otizm Günü'nde Otizmli Çocuklarla Buluştu

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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nde otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek farkındalık etkinliği düzenledi.

02.04.2025 10:14  Güncelleme: 10:17
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Başkan Taban otizmli çocuklarla buluştu

BURSA - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2 Nisan Dünya Otizm Günü çerçevesinde otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Gününde otizmli çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Alper Taban ile otizmli çocuklar ve ailelerinin katıldığı özel bir buluşma gerçekleştirildi. Buluşma öncesi Başkan Alper Taban Hacer Salih Yıldız İlkokulunda eğitim gören otizmli öğrenci Yasin Emir Yurttutan ile Kaşıkçı Ortaokulu öğrencisi Alperen Şen'i aileleriyle beraber makamında misafir etti. Burada sırayla önce Yasin Emir, ardından Alperen Başkan Taban'ın makamını devralarak kısa süreliğine İnegöl Belediye Başkanı oldu.

Başkanlık makamındaki kabulün ardından otizmli öğrenciler ve ailelerinin katıldığı Gastro İnegöl Restoranındaki buluşmaya geçildi. Burada çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Taban, otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına bu etkinliğin yapıldığını söyledi. Çocuklarla beraber pasta kesen Başkan Taban, misafirlerine hediye takdimleri de gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Taban, Dünya Otizm Günü'nde Otizmli Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

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