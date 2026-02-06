Tahmazoğlu: "Rabbim böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve Gaziantep ile birlikte 11 ili etkileyen deprem felaketinin yıl dönümünde yaşamını yitiren tüm depremzedeleri rahmetle anarak bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremin acısının halen taze olduğunun altını çizdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yaşanılan bu büyük acının hemen sonrasında devlet millet tek yürek olduğunun altını çizerek, "Geçen 3 yıllık süre içerisinde asrın felaketi, devletimiz ve milletimizin çabasıyla asrın dayanışmasına dönüştü" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sardık"

Başkan Tahmazoğlu, mesajında, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük felaketin ardından millet olarak birlik ve beraberlik içinde büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini belirtti. Depremin acısını hep birlikte hissetmenin ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, milletin feraseti ve yardımseverliğinin her türlü felaketin üstesinden gelebileceğini gösterdiğini belirterek, "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP