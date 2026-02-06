Tahmazoğlu: "Rabbim böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tahmazoğlu: "Rabbim böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın"

Tahmazoğlu: "Rabbim böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın"
06.02.2026 10:41  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anarak bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve Gaziantep ile birlikte 11 ili etkileyen deprem felaketinin yıl dönümünde yaşamını yitiren tüm depremzedeleri rahmetle anarak bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremin acısının halen taze olduğunun altını çizdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yaşanılan bu büyük acının hemen sonrasında devlet millet tek yürek olduğunun altını çizerek, "Geçen 3 yıllık süre içerisinde asrın felaketi, devletimiz ve milletimizin çabasıyla asrın dayanışmasına dönüştü" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sardık"

Başkan Tahmazoğlu, mesajında, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük felaketin ardından millet olarak birlik ve beraberlik içinde büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini belirtti. Depremin acısını hep birlikte hissetmenin ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, milletin feraseti ve yardımseverliğinin her türlü felaketin üstesinden gelebileceğini gösterdiğini belirterek, "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şahinbey, Politika, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu: 'Rabbim böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:42:08. #7.11#
SON DAKİKA: Tahmazoğlu: "Rabbim böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.