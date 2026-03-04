Tahmazoğlu, evlere misafir oluyor - Son Dakika
Tahmazoğlu, evlere misafir oluyor
04.03.2026 17:07  Güncelleme: 17:10
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayı süresince gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geliyor. İftar öncesi ve sonrası yapılan bu ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların evlerine ve gönüllerine misafir oluyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayında da iftar öncesi ve sonrası ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. İftar öncesi ve sonrası gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle samimi sohbetler eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini birebir dinliyor.

"Ramazan ayı kardeşlik ayı"

Yaptığı ziyaretlerle vatandaşların Ramazan sevincine ortak olan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir ay olduğunu belirterek, "Ramazan ayında vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Çat kapı ev ziyaretlerimiz ile onlarla yüz yüze görüşüp sohbet ediyoruz. Dertleşelim, sohbet edelim, birbirimizle olan kardeşliğimizi, bağlarımızı güçlendirelim diye de bu tür buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca talepleri olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim en büyük amacımız, insanlarımızın hayır dualarını alabilmektir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde tüm gönüllere bu manevi iklimi Ramazan ayında bir nebze de olsa dokunmaktır. Ramazan ayı boyunca ailelerimize çat kapı ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ev ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, Ramazan ayında yapılan bu tür buluşmaların kendilerini mutlu ettiğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey, Misafir, İftar, Yerel, Son Dakika

