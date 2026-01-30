Tahmazoğlu, YKS'de ilk bine giren gençlerle buluştu - Son Dakika
Tahmazoğlu, YKS'de ilk bine giren gençlerle buluştu

Tahmazoğlu, YKS\'de ilk bine giren gençlerle buluştu
30.01.2026 15:02  Güncelleme: 15:03
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye genelinde ilk bine giren üniversite öğrencileriyle buluşarak onlara eğitim desteği müjdesi verdi. Başkan, gençlerin önemine vurgu yaptı ve desteklerin süreceğini belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda YKS'de Türkiye genelinde ilk bine giren başarılı öğrencilerle öğrencileriyle bir araya geldi.

Eğitime önemli destekler veren ve öğrencilerle gerek il dışında gerekse il içinde her fırsatta bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (YKS) Türkiye genelinde ilk bine giren başarılı üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ilk bine giren öğrencilere 50 bin TL, İlk 5 bine 42 bin TL, ilk 10 bine 35 Bin TL, ilk 20 bine 32 bin TL, ilk 30 bine 28 bin TL, 30 binin üzerinde yerleşen ve eğitimine devam öğrencilere 25 bin TL eğitim desteği veriliyor.

"Gençlerimizin yanındayız"

Gençlerle her fırsatta buluşmayı önemseyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenen programda öğrencilerle yakından ilgilenerek hem başarılarını tebrik etti hem de gelecek hedefleri hakkında sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrencilerin fikirlerini ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin her alanda yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programda konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek, "Gençlerimizin her biri ülkemizin bir değeri. Eğitim hayatlarında gösterdikleri başarı ve okulu bitirdikten sonra ülkemize ve şehrimize çok güzel hizmetlerde bulunacaklar. Her alanda başarılı ve çalışkan gençlere ihtiyacımız var. Şahinbey Belediyesi ve şahsım olarak gençlerimizi çok önemsiyoruz. Ana sınıfından başlayan ve Üniversite hayatınızda devam eden eğitim destekleri veriyoruz. Her zaman öğrencilerimizin yanında olduk. LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerimize 10 bin TL nakdi destek sağlayıp, Umre 'ye gönderdik. Yine başarı oranlarına ve derecelerine göre öğrencilerimize destek oluyoruz. 29 bin Üniversite öğrencimize eğitim desteğimiz devam ediyor. Verilen desteğimiz en düşük 25 binin en yüksek ise 50 bin TL destek sağlıyoruz. İyi ki varsınız gençler, biz her daim yanınızdayız" dedi.

Öğrenciler ise kendilerine verilen desteklerden dolayı Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, bu tür buluşmaların motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.

Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Eğitim Desteği, Şahinbey, Türkiye, Yerel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu, YKS'de ilk bine giren gençlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Tahmazoğlu, YKS'de ilk bine giren gençlerle buluştu - Son Dakika
