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Başkan Tarhan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi - Son Dakika

Başkan Tarhan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi

06.01.2022 10:29
Başkan Tarhan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Atatürk Mahallesinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Atatürk Mahallesinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı etrafında bulunan işyerlerine giderek esnaf ve vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler de yaptı.

Mezitli Belediyesinin yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar, ekonomide yaşanan dalgalanmaların neden olduğu sorunlarla mücadele ettiklerini söylediler. Esnaf ve vatandaşlar, bu süreçte kendilerinin yükünü hafifletecek sosyal projelerin üretilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Pandemi ve ekonomik belirsizlik sürecinde özellikle vatandaşların ve küçük esnafın büyük darbe aldığına dikkat çeken Başkan Tarhan ise "Zor günler yaşayan vatandaşlarımızın yanında olarak sohbet etmek istedik. En azından belediyemizin kaynaklarıyla yapabileceklerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Belediyemizin görev, sorumluluk ve yetki alanına giren sorunların çözümü için sohbet ettik. Aktarılan konularla ilgili birim müdürlerimizle görüşerek çözümünü sağladık" dedi. - MERSİN

Başkan Tarhan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi
Başkan Tarhan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi
Başkan Tarhan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi
Başkan Tarhan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi
Başkan Tarhan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi
Başkan Tarhan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi

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Neşet Tarhan, alışveriş, Mezitli, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tarhan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi - Son Dakika


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