Başkan Tarhan, 'Mutlu Mezitli Yaşam Merkezi'ni anlattı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, katıldığı radyo programında 'Mutlu Mezitli Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Bir radyoda yayınlanan Akdeniz'den Toroslar'a programında Tece'de hayata geçirilen 'Mutlu Mezitli Yaşam Uluslararası Gönüllülük ve Deneyim Merkezi' hakkında bilgiler veren Başkan Tarhan, gençlik servisleri merkezi ile iş birliği yapıldığını aktardı. Merkezi hayata geçirirken amaçlarının, gönüllülük kavramı, sürdürülebilir kalkınma amaçları gibi herkesi yakından ilgilendiren konularda 10-14, 14-18 yaş arası Mezitlili gençlerin farkındalıklarını deneyimlerle oluşturmak ve arttırmalarını sağlamak olduğuna vurgu yapan Tarhan, "Bu çerçevede Meksika, İtalya, İspanya, Almanya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Fransa gibi pek çok sadece Avrupa değil tüm dünyadan gençlerle Türk gönüllü Üniversite öğrencisi gençlerimizi ve 10-14, 14-18 yaş arasındaki geleceğimiz gençlerimizi kültürel paylaşımlarla bir araya getiriyoruz. 2016 yılından bugüne kadar pek çok dünya gencine gönüllü faaliyetlerde ev sahipliği yaptık. Hep birlikte öğrendik, öğreniyor ve deneyimliyoruz. Gönüllü yabancı ve Türk gençlerimiz 2'şer haftalık yaz okulları kurlarında sürdürülebilir kalkınma amaçlarını buz kırma etkinlikleri ile Mezitli Mutlu Yaşam Merkezimizde açık havada ve yine paydaşlarımızdan değer akademi Mezitli kurs merkezinde etüt ortamında deneyimleyerek öğreniyorlar. Tüm bu faaliyetler ortak dil olarak İngilizce gerçekleşiyor. Böylece tüm gençlerimiz maruz kalarak günlük ve teorik İngilizce kavramlarını, farklı dünya ülkelerinden kentlerden misafirlerimiz ile pekiştiriyorlar" dedi.

Bu yaz döneminde 22'si yabancı toplam 87 öğrencinin bulunduğunu da aktaran Tarhan, "Bu yıl için açtığımız yaz okullarımız için başvuruları duyuru yaptıktan 8 saat içinde iki katı başvuruya ulaşmamız sebebiyle kapatmak durumunda kaldık. Halkımızın ürettiğimiz hizmetlere gösterdiği ilgi için ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu. - MERSİN