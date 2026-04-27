Başkan Taşkın taziye hizmetlerinin merkezinde inceleme yaptı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eski Malatya'da Hasan Basri Türbesi'nin yanında bulunan Korucuk Mesire Alanı'ndaki Muhtarlık İşleri Müdürlüğü deposunda yürütülen taziye hizmetlerini yerinde inceledi. İlçedeki 104 mahalleye taziye çadırı, taziye ikramı ve taziye paketlerinin bu merkezden ulaştırıldığını belirten Başkan Taşkın, mevcut çadır sisteminin sürdürüleceğini, öncelikli hedefin ise mahallelere kalıcı taziye evleri kazandırmak olduğunu ifade etti. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 30 çadır, 3 bin sandalye, 400 masa ve 2 bini aşkın taziye paketiyle vatandaşlara acı günlerinde destek sağlanıyor.

"Taziye Hizmetlerinde yükü kalıcı mekanlara kaydırmak istiyoruz"

İncelemeleri sırasında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, taziye hizmetlerinin Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Taşkın, ilçedeki tüm mahallelere taziye çadırı ve ikram desteği ulaştırıldığını kaydederek, "Bugün Hasan Basri'de bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün deposundayız. Buradan 104 mahallemize taziye çadırı, taziye ikramları ve taziye paketleri ulaştırıyoruz. Depolarımızda 30 taziye çadırımız var. Bunların 10'u körüklü sistemden oluşuyor. Hemen yanımızdaki vinç sayesinde bu çadırları daha hızlı ve pratik şekilde kurabiliyoruz. Önümüzdeki süreçte körüklü çadır sayımızı artırmayı düşünüyoruz ancak asıl hedefimiz, mahallelerimize kültür evi, semt konağı ya da taziye evi olarak kullanılabilecek kalıcı mekanlar kazandırmaktır. Geçen yıl ilk taziye evimizi Hasırcılar Mahallemizde hizmete açtık. Şu anda merkezde 10 taziye evimizin inşaatı sürüyor. Eski Malatya merkezinde de dört ayrı noktada yeni taziye evi projelerimizi kısa süre içinde başlatacağız. Allah nasip ederse yıl sonuna kadar Battalgazi'mizde bu sayıyı 25 ila 30 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece hem personelimizin üzerindeki çadır kurulum yükünü azaltmış olacağız hem de taziye sahipleri misafirlerini daha temiz ve düzenli mekanlarda ağırlayabilecek. Elbette çadır sistemi tamamen ortadan kalkmayacak; özellikle dağınık ve uzak mahallelerde bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak yükün önemli bir bölümünü taziye evlerine kaydırarak daha pratik ve verimli bir hizmet sunmuş olacağız. Rabbim geçinden versin; ölüm hepimizin başında olan bir hakikat. Biz de belediye olarak hemşerilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kurduğumuz çadırlarda sobadan kömüre, odundan çay ve şekere kadar tüm ihtiyaçları taziye seti halinde ulaştırıyoruz. Bu hizmetlerde emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA