Başkan Taşkın, Temizlik Personeline Moral Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Başkan Taşkın, Temizlik Personeline Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Başkan Taşkın, Temizlik Personeline Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, iftar sonrası belediye çalışanlarını ziyaret ederek moral verdi. Temizlik personeliyle eğlenceli bir diyalog yaşadı ve onların özverili çalışmaları için teşekkür etti.

11.03.2025 10:01  Güncelleme: 10:03
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, iftar sonrası sahada görev yapan belediye çalışanlarını ziyaret ederek moral verdi. Temizlik personeliyle yaşadığı samimi diyalog ise gülümsetti.

İftar programının ardından aracını park etmek isteyen Başkan Taşkın, temizlik çalışanlarına "Buraya arabayı park edebilir miyiz?" diye sordu. İşçilerin "Hemşehrim, sen durabilirsin ama biz duramayız" şeklindeki esprili yanıtı üzerine araçtan inen Başkan Taşkın, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Çalışanlar, ilk başta tanımadıkları belediye başkanlarını karşılarında görünce şaşırdıklarını ve büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Taşkın, özverili çalışmaları için personele teşekkür ederek, "Gece gündüz demeden Battalgazi'mizin dört bir yanını tertemiz etmek için büyük gayret sarf eden, işini aşkla yapan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ziyaretin ardından belediye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Taşkın, sahada çalışan personelin taleplerini dinledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Taşkın, Temizlik Personeline Moral Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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