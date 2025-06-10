Başkan Tatık\'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Nikfer'de düzenlenen Çörek Derme ve Çocuk şenliğine katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'a Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği Yönetim kurulu ve Nikferli vatandaşlar sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı. Pasta yerine kar helvası üzerine dikilen mumlar yüzleri gülümsetti.

Her bayram arifesi Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği tarafından düzenlenen Nikfer Arife Günü Çörek Derme ve Çocuk Şenliği etkinliklerine Katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık sürprizle karşılaştı. Etkinlikte çocuklara şapka ve oyuncak dağıtan Kadir Tatık'a Dernek yönetimi tarafında 42 yaşı için doğum günü kutlaması düzenlendi. Bir anda kar helvası üzerinde kar helvası gelerek vatandaşlardan iyi ki doğdun başkan nidaları yükseldi. Pasta yerine pekmezli kar helvası üzerine dikilen mumlar Başkan Tatık'ı kahkahalara boğdu.

Kalabalıktan yükselen "iyi ki doğdun başkan" sesleri eşliğinde kar helvası üzerinde ki mumları üfleyen Başkan Tatık, "İlk defa karlı pekmezle doğum günü kutluyorum. Bu bir ilk icat belki de herkese teşekkür ederim. Bundan sonra doğum günlerimde devam ettireceğim. Zaten benim doğum günüm yaza denk geliyor, böylelikle serinlemiş oluruz" dedi. - DENİZLİ