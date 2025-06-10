Başkan Tatık'a Sürpriz Kar Helvalı Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Yerel

Başkan Tatık'a Sürpriz Kar Helvalı Doğum Günü Kutlaması

10.06.2025 18:41
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'a, Nikfer'de düzenlenen şenlikte sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Pasta yerine kar helvası kullanılarak gerçekleştirilen kutlama, gülümsemelere ve neşeye sahne oldu.

Başkan Tatık'a kar helvalı sürpriz doğum günü kutlaması

DENİZLİ - Nikfer'de düzenlenen Çörek Derme ve Çocuk şenliğine katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'a Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği Yönetim kurulu ve Nikferli vatandaşlar sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı. Pasta yerine kar helvası üzerine dikilen mumlar yüzleri gülümsetti.

Her bayram arifesi Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği tarafından düzenlenen Nikfer Arife Günü Çörek Derme ve Çocuk Şenliği etkinliklerine Katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık sürprizle karşılaştı. Etkinlikte çocuklara şapka ve oyuncak dağıtan Kadir Tatık'a Dernek yönetimi tarafında 42 yaşı için doğum günü kutlaması düzenlendi. Bir anda kar helvası üzerinde kar helvası gelerek vatandaşlardan iyi ki doğdun başkan nidaları yükseldi. Pasta yerine pekmezli kar helvası üzerine dikilen mumlar Başkan Tatık'ı kahkahalara boğdu.

Kalabalıktan yükselen "iyi ki doğdun başkan" sesleri eşliğinde kar helvası üzerinde ki mumları üfleyen Başkan Tatık, "İlk defa karlı pekmezle doğum günü kutluyorum. Bu bir ilk icat belki de herkese teşekkür ederim. Bundan sonra doğum günlerimde devam ettireceğim. Zaten benim doğum günüm yaza denk geliyor, böylelikle serinlemiş oluruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tatık'a Sürpriz Kar Helvalı Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

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