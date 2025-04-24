Başkan Tatık Nikferli Vatandaşlara Müjdeler Verdi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Tatık Nikferli Vatandaşlara Müjdeler Verdi

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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Dayanışma Yemeği'nde Nikfer Mahallesi için müjdeler vererek çeşitli festivallerin düzenleneceğini açıkladı. Etkinlikte ihtiyaç sahiplerine burs ve sosyal yardımlar için bağış toplandı.

24.04.2025 11:11  Güncelleme: 11:15
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Başkan Tatık dayanışma etkinliğinde Nikferlilere müjdeler verdi

DENİZLİ - Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği tarafından öğrencilere burs ve ihtiyaç sahiplerine katkı sağlanması amacıyla 25'inci kez düzenlenen etkinliğe katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Nikferli vatandaşlara mahalleyi hareketlendirmek için gerekli çalışmaların yapılacağının müjdesini verdi.

Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Dayanışma Yemeği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Katılımcıların birlik ve beraberlik duygusunu en güçlü şekilde yaşadığı gecede, kültürel bağlar yeniden pekiştirildi.

Etkinliğe; Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, önceki dönem belediye başkanları, Dernek Başkanı Niyazi Gözlükaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Nikferli vatandaşlar katıldı. Davetliler gece boyunca geleneksel buluşmanın coşkusunu hep birlikte yaşadı. Düzenlenen yemekte toplanan bağışlarla ihtiyaç sahibi gençlere burs, ihtiyaç sahibi kişilere ise gıda ve eşya yardımları gibi sosyal destekler sağlanacak.

Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir çalışma yaptıklarını söyleyen Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği Başkanı Niyazi Gözlükaya, Yönetim Kurulu'na ve tüm gönüllülere teşekkür ederek nice yıllarda aynı heyecanla bir araya gelmeyi temenni etti.

Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tavas Kaymakamı İsmail Demir ise Nikferliler ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Düzenlenen geçenin birlikte olmanın bir nişanesi olduğunu belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Bu zamana kadar yüzlerce kişinin okumasına verdiği burslarla destek olan ve Nikfer mahallemize yapılan her eserde büyük destek olan Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneğine çok teşekkür ediyorum. Burada bu gecede olmaktan büyük bir keyif aldım. Biraz rahatsız olmama rağmen yine bu geceye katıldım. Hiçbir rahatsızlık buraya bu anlamlı geceye katılmama engel olamazdı. Birlik ve beraberlik içinde güzel bir gece geçirdik" dedi.

Nikfer'de çeşitli festivaller gerçekleştirilecek

Nikfer Mahallesini tekrar canlandırmak için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Tavas Belediye Başkanı Tatık, "Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz ile kaynaşmak için bu sene ilkini düzenleyeceğimiz festivali bir yıl Nikfer Mahallemizde bir yıl Kızılca mahallemizde olacak şekilde düzenleyeceğiz. Ağustosun ilk haftasında hafta sonuna denk gelen bir günde geleneksel olarak düzenleyeceğiz. Gurbetçilerimizin memleketlerinde kendilerini yabancı gibi hissetmemeleri için bu etkinliği düzenleyeceğiz. Ayrıca Nikfer Mahallemizde geçmiş dönemlerde düzenlenen Paraşüt ve Uçurtma Festivalini de en kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar keyifli saatler geçirirken, program sonunda plaket takdimi gerçekleştirildi. Programın sonunda Kaymakam Demir, Başkan Kadir Tatık ve Derneği Başkanı Niyazi Gözlükaya tarafından etkinliğe katkı sağlayanlar ve derneğim eski yöneticilerine plaket takdim edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tatık Nikferli Vatandaşlara Müjdeler Verdi - Son Dakika

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