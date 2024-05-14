Ünye\'de Şehit Anneleri, Koruyucu Anneler ve Engelli Anneler İçin Program Düzenlendi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde şehit anneleri, koruyucu anneler ve engelli anneleri için program düzenledi.

Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Ünye Sosyal Hizmetler Merkezi işbirliği ile Şehit Anneleri, Koruyucu Anneler ve Engelli Annelere kahvaltı programı düzenlendi.

Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Siz kıymetli şehit annelerimizin, eşlerinin ve gazilerimizin eşlerinin anneler gününü yürekten kutluyorum. Cenab-ı Allah bizlere başka acılar yaşatmadan bu aziz topraklarda hep birlikte sağlık ve afiyet içerisinde yaşamak nasip eylesin" diye konuştu.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise, "Şehitlik ve gazilik bizim anlayışımızda çok önemli bir mertebedir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün bu vatanda hür olarak yaşamaktayız. Onların emaneti olan bu vatanda sahip çıkmak hepimizin görevidir. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Bu vesile ile şehit ve gazi annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Program Ünye İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un yaptığı dua ile sona erdi. - ORDU