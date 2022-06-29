Başkan Teke'den kurban bağışı - Son Dakika
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Başkan Teke'den kurban bağışı

29.06.2022 12:41
Başkan Teke'den kurban bağışı

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vekaletle Kurban Organizasyona kurban bağışında bulundu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vekaletle Kurban Organizasyona kurban bağışında bulundu.

Konuyla ilgili Altıntaş İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada," Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu çerçevesinde Altıntaş İlçe Belediye Başkanı Arif Teke kurban bağışında bulundu "ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Arif Teke, Altıntaş, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Teke'den kurban bağışı - Son Dakika

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