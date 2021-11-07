Başkan Tekin "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı - Son Dakika

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programının ardından bir değerlendirmede bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı. Toplantı dönüşü bir değerlendirme yapan Başkan Tekin, "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Bilecik AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve teşkilat üyeleriyle birlikte katıldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı program çok verimli geçti. Kadını ve erkeğiyle tüm Türkiye'nin omuz omuza güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa edecek" dedi. - BİLECİK